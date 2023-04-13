В России высказались о причинах рисков столкновения с НАТО

Депутат Чепа: вступление Финляндии в НАТО создает риски прямого столкновения с Россией

Риск прямого столкновения России и НАТО связан со вступлением Финляндии в военный блок и расширением альянса в целом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о причинах возросших военных угроз.

«Риски столкновения не от того, что Финляндия вступила, а от того, что ситуация накаляется. Она накаляется за счет тех действий, которые совершают члены этого альянса. Чем больше будет противников, тем [сильнее] ситуация будет накаляться. Финляндия, которая долгие годы поддерживала нейтралитет в этом вопросе, сегодня под давлением вступает в НАТО», — сказал депутат.

После присоединения Хельсинки к военному блоку, Москва пересмотрит свои отношения с соседним государством, считает Алексей Чепа. По его мнению, экономическое сотрудничество резко ухудшится.

«Если Финляндия будет вынуждена тратить на закупку оружия, производимого в США, два-три процента ВВП ежегодно, это все очень отразится на положении внутри страны. Поэтому политически ситуация будет накаляться, все это будет вызывать напряжение в отношении нашей страны», — заключил он.

В случае размещения определенных видов оружия мы вынуждены будем ответить соответствующими шагами. Учитывая, что Финляндия не состояла в альянсе, у нее нет обученных специалистов, которые работали на определенных системах оружия, все это вызывает риски, в том числе человеческие. Это все может привести к несанкционированному конфликту Алексей Чепа депутат Госдумы

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Известиям» сообщил, что угроза вооруженного столкновения России с НАТО продолжает возрастать. «Из-за увеличения линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров кратно увеличиваются риски», — сказал дипломат. Он также добавил, что на общую напряженность влияет ситуация в Балтийском регионе.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. Решение о присоединении к военному блоку она приняла в 2022 году. Власти страны назвали причиной начало боевых действий России на территории Украины.