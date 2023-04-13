Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:08, 13 апреля 2023Ценности

Назван ценник российской содержанки за одну встречу

«Страсти»: российские мужчины готовы платить содержанке до 30 тыс. рублей за одну встречу

Фото: Unsplash

Российские мужчины готовы платить содержанке за одну встречу 15-30 тысяч рублей. Об этом пишет сайт «Страсти».

При этом возможен вариант как с одним свиданием, так и с графиком встреч на месяц. Отмечается, что у пользователей сайтов по поиску содержанок разные предпочтения, от просмотра фильмов до готовки, но помимо секса все рассчитывают на наличие у женщины интеллекта для поддержания беседы.

Опрошенные мужчины признались, что предпочитают делать окончательный выбор содержанки только после трех свиданий. До этого момента они пытаются «понять, подходит ли женщина в сексе и есть ли, о чем поговорить».

Материалы по теме:
«Я — красивая игрушка» Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
«Я — красивая игрушка»Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
14 октября 2021
«Это женский инстинкт самосохранения» Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Это женский инстинкт самосохранения»Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
4 марта 2021

Ранее жительница Москвы Татьяна стала содержанкой состоятельного мужчины и раскрыла «Ленте.ру» разочаровавшие ее подробности спонсорских отношений. На тот момент 20-летняя девушка завела анкету на сайте знакомств и вскоре стала общаться с будущим партнером. Переехав жить к 43-летнему мужчине, россиянка согласилась выполнять все домашние обязанности: готовить пищу, убирать в квартире, а также встречать его по возвращении с вечеринок.

«Реальность не оправдала моих ожиданий: я всегда думала, что человек, способный взять на содержание девушку, живет, как в кино. Мы же закупались в обычных магазинах, только продукты были подороже — такие средний класс может позволить себе только по праздникам», — пожаловалась героиня материала. Кроме того, у спонсора Татьяны были проблемы с алкоголем: по словам девушки, он мог приехать с друзьями домой ночью, и ей приходилось выходить к гостям, «просто потому, что так надо».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона
Минюст США подтвердил арест подозреваемого в утечке секретных документов
Задержание подозреваемого в утечке данных Пентагона показали на видео
В Турции сочли рискованными призывы оппозиции насчет Украины
Назван ценник российской содержанки за одну встречу
Военный эксперт рассказал о биооружии против России
США выразили готовность работать с Россией над реализацией ДСНВ
Германия разрешила Польше передать Украине пять МиГ-29
Задержанные в Мелитополе диверсанты рассказали о схронах СБУ
«Фейеноорд» обыграл «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.