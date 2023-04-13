Назван ценник российской содержанки за одну встречу

«Страсти»: российские мужчины готовы платить содержанке до 30 тыс. рублей за одну встречу

Российские мужчины готовы платить содержанке за одну встречу 15-30 тысяч рублей. Об этом пишет сайт «Страсти».

При этом возможен вариант как с одним свиданием, так и с графиком встреч на месяц. Отмечается, что у пользователей сайтов по поиску содержанок разные предпочтения, от просмотра фильмов до готовки, но помимо секса все рассчитывают на наличие у женщины интеллекта для поддержания беседы.

Опрошенные мужчины признались, что предпочитают делать окончательный выбор содержанки только после трех свиданий. До этого момента они пытаются «понять, подходит ли женщина в сексе и есть ли, о чем поговорить».

Ранее жительница Москвы Татьяна стала содержанкой состоятельного мужчины и раскрыла «Ленте.ру» разочаровавшие ее подробности спонсорских отношений. На тот момент 20-летняя девушка завела анкету на сайте знакомств и вскоре стала общаться с будущим партнером. Переехав жить к 43-летнему мужчине, россиянка согласилась выполнять все домашние обязанности: готовить пищу, убирать в квартире, а также встречать его по возвращении с вечеринок.

«Реальность не оправдала моих ожиданий: я всегда думала, что человек, способный взять на содержание девушку, живет, как в кино. Мы же закупались в обычных магазинах, только продукты были подороже — такие средний класс может позволить себе только по праздникам», — пожаловалась героиня материала. Кроме того, у спонсора Татьяны были проблемы с алкоголем: по словам девушки, он мог приехать с друзьями домой ночью, и ей приходилось выходить к гостям, «просто потому, что так надо».