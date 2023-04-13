ВСУ обстреляли больницу из HIMARS

СЦКК ЛНР сообщил об обстреле из HIMARS больницы в Сватово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS город Сватово, пострадало здание центральной районной больницы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным специалистов, обстрел начался в 6:30 по московскому времени. На город упали как минимум три ракеты американского производства.

Сведения о пострадавших пока уточняются, на месте работают экстренные службы Луганской народной республики (ЛНР).

7 апреля украинская армия нанесла удар по Донецку в районе Крытого рынка, бульвара Шевченко и бульвара Пушкина. Тогда, по данным мэра, погиб один человек, еще шестеро были ранены. Кроме того, в городе были повреждены жилые дома.

Позднее последствия обстрела Крытого рынка показали на видео. На кадрах видно, что большинство магазинов практически полностью уничтожены, где-то нет части стен.