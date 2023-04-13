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11:15, 13 апреля 2023Спорт

Третьяк оценил возможный выход ФХР из Международной федерации хоккея

Владислав Третьяк оценил возможный выход ФХР из IIHF фразой «наши дети этого не поймут»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном выходе организации из Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова передает «Матч ТВ».

Третьяк оценил такой вариант развития событий фразой «наши дети этого не поймут». «Мальчишка, который начинает заниматься, он кем захочет стать? Захочет выиграть Олимпиаду, выиграть чемпионат мира. А до этого — на юниорском уровне, на молодежном. Вы что, хотите мечту отобрать, выйдя отовсюду?» — отметил он.

Глава ФХР назвал этот ход неправильным и подчеркнул, что надо продолжать сотрудничество.

22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Сборные не примут участие во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Дарья Коршунова
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