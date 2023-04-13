В ЛНР объяснили потребность Зеленского в наступлении

Марочко: контрнаступление необходимо Зеленскому «для отчета» перед западными странами

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо президенту республики Владимиру Зеленскому «для отчета» перед западными странами. С таким объяснением выступил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его мнению, контрнаступление ВСУ нужно украинскому лидеру, чтобы отчитаться перед западными партнерами Киева «о потраченных деньгах и расходе материально-технических средств».

«Естественно Зеленскому нужно показать какой-то результат — им как раз может стать контрнаступление, возможное взятие каких-то рубежей, либо населенных пунктов, чтобы продемонстрировать, что деньги от Запада идут на Украину не зря», — предположил он.

При этом Марочко подчеркнул, что в настоящий момент украинская армия не готова контратаковать, поскольку ей не хватает военнослужащих и техники, а также необходима как минимум пара недель хорошей погоды без дождей. «Это нужно для того, чтобы колесная и гусеничная техника могла быстро передвигаться, не вязнуть в грязи, поскольку сразу теряется ее маневренность. А если планируется контрнаступление, то нужно передвигаться очень быстро, стремительно, поэтому погодные условия здесь играют ключевую роль», — пояснил он.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил о задержке поставок обещанной Украине западной военной техники. При этом он выразил мнение, что обещанное Киевом контрнаступление ВСУ может просто «захлебнуться», учитывая российскую эшелонированную оборону.