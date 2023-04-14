Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:07, 14 апреля 2023Наука и техника

Найден способ обратить болезнь Альцгеймера вспять

PNAS: введение воздействующего на фермент пептида обратило болезнь Альцгеймера вспять

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые Массачусетского технологического института нашли способ обратить болезнь Альцгеймера вспять с помощью воздействия на фермент, который обычно сверхактивен в мозге пациентов с нейродегенеративным заболеванием. Выводы исследования опубликованы в журнале PNAS.

Серия экспериментов на нейронах в чашке Петри показала, что введение специально разработанного пептида привело к умеренному снижению активности CDK5. CDK5 кодирует фермент циклинзависимой киназы, а сам ген активируется белком P35. При связывании P35 с CDK5 изменяется структура фермента, позволяя ему фосфорилировать — добавлять молекулу фосфата. Однако при болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваниях Р35 расщепляется на меньший по размеру белок Р25, который также может связываться с CDK5, но имеет более длительный период полураспада.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В результате комплекс P25-CDK5 становится более активным в клетках. Р25 также позволяет CDK5 фосфорилировать иные молекулы, включая Тау-белок. Гиперфосфорилированные Тау-белки образуют скопления, которые являются одной из характерных особенностей болезни Альцгеймера.

Испытания по снижению активности CDK5-P35 выявили, что вводимый пептид не влияет на другие циклинзависимые киназы. При этом наблюдалось сокращение повреждения ДНК, уменьшение воспаления нервной системы и потери нейронов. Эффекты стали еще более выражены в исследованиях на мышах: вдобавок у них фиксировалось улучшение когнитивных способностей. Кроме того, фермент успешно преодолевал гематоэнцефалический барьер и достигал нейронов гиппокампа и других частей мозга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боеготовности
Обвиняемых в создании ОПГ 24 российских полицейских заключили под стражу
Скромный подарок от бабушки сделал подростка миллионером
Доктор Мясников развеял популярные мифы о клещах
Россиянин опрокинул чайник с кипятком на подростка в больнице
Япония запросила заседание СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР
Белоруссия дала предварительное согласие о переводе Сапеги в Россию
Южная Корея отработает эвакуацию населения после пуска Пхеньяном новой ракеты
Массовая прогулка женщин по Москве в нижнем белье попала на видео
Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.