Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:19, 14 апреля 2023Ценности

Тренд на брови как у Беллы Хадид насторожил косметологов

Ставшие популярными у девушек тонкие и прямые брови насторожили косметологов

Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Прямые и тонкие брови, которые стали популярны у девушек весной 2023 года, вызвали опасения у косметологов. Об этом сообщает New York Post.

Согласно материалу, пользователи сети принялись массово публиковать ролики, в которых они выщипывают брови, чтобы визуально сузить лицо. Известно, что блогерши пытаются добиться формы бровей как у моделей Беллы Хадид и Кары Делевинь. В частности, на платформе TikTok хэштег #StraightEyebrows («прямые брови») набрал уже более 72 миллионов просмотров.

Материалы по теме:
Волосатый тренд Последний писк моды — небритые ноги и окладистая борода
Волосатый трендПоследний писк моды — небритые ноги и окладистая борода
2 августа 2014
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021

Однако главный исполнительный директор популярного производителя пинцетов Rubis Tweezers Фидес Бальдесбергер призвал последовательниц тренда с осторожностью относиться к данной косметической процедуре. «Поймите, что брови полностью отрастают как минимум от двух до шести месяцев», — насторожился эксперт.

В то же время владелица лондонского салона красоты Nails & Brows Шерил Райли обратила внимание читателей на техники выщипывания бровей. По ее словам, необходимо удалять нежелательные волоски пинцетом, а не бритвой, чтобы не столкнуться с раздражением. «Главное — не переборщите, иначе брови никогда не отрастут обратно», — заключила она.

В марте брови Ольги Бузовой на новом фото в купальнике развеселили фанатов. Поп-исполнительница снялась в бассейне и бочке. В то же время от аксессуаров и яркого макияжа телезвезда отказалась. Подписчики заметили чересчур широкие брови певицы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В ЕС усомнились в успехе контрнаступления Украины
Обвиняемый в утечке секретных материалов Пентагона впервые предстал перед судом
В документах Пентагона обнаружили статистику использования HIMARS на Украине
Россиянам перечислили неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи
Подавшую иск против Бузовой компанию обвинили в реализации контрафакта
Названы самые оригинальные российские сладости
Таксиста задержали за попытку изнасиловать 15-летнюю пассажирку в Петербурге
Галич ответила на обвинения Ивлеевой о проплаченных ею постах в Telegram
Участившиеся политические заявления Илона Маска объяснили
Десять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.