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10:59, 14 апреля 2023Мир

Стало известно о разработке в США санкций против окружения Орбана

The Guardian: в Конгрессе США разрабатывается проект санкций против сторонников Орбана

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Конгрессе США разрабатывается проект санкций против политических сторонников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, связанных с партией «Фидес», в список рестрикций также могут попасть и бывшие чиновники. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Ограничения разрабатываются с прошлого года, их авторы — группа из республиканцев и демократов, проект должен быть представлен законодателям уже в следующем месяце, и, вероятно, встретит широкую поддержку в Конгрессе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной. Орбан подчеркнул, что страны Европы тратят десятки миллиардов долларов на содержание Украины, от чего страдает европейская экономика. «Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование», — говорил он.

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Виктория Кондратьева
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