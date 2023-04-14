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15:15, 14 апреля 2023Путешествия

Мать троих детей убило работающим винтом корабля во время отдыха с семьей

Женщина упала за борт прогулочного корабля Diamond Emblem и погибла под гребным винтом

Фото: Walter Bibikow / Globallookpress.com

Мать троих детей, отдыхавшую с семьей в Норфолке, убило работающим гребным винтом корабля во время речной прогулки. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, погибшей являлась 38-летняя Лаура Перри (Laura Perry). Она отправилась на отдых с мужем, сестрой и тремя сыновьями на прогулочном судне Diamond Emblem. Пока сестра Перри находилась за штурвалом, она спустилась в нижнюю часть палубы, чтобы успокоить плачущего ребенка. В этот момент корабль врезался в другое плавательное средство, из-за чего Перри не удержала равновесие и упала за борт.

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Отмечается, что женщину сразу засосало под работающий гребной винт вместе с упавшей в воду веревкой. Запутавшись в ней, Перри получила множественные травмы и умерла от утопления. Бросившиеся в воду для ее спасения муж и сестра не успели ничего предпринять. При этом, по данным полиции, если бы находившийся за штурвалом человек вовремя нажал кнопку остановки двигателя, мать троих детей могла выжить.

Также уточняется, что на палубе не было необходимых ограждений, которые предотвратили бы падение пассажира за борт.

Ранее турист в США выпал с круизного лайнера Carnival Valor, провел 20 часов в открытом океане и чудом выжил. Мужчина рассказал, что отправился с семьей в пятидневный тур на мексиканский остров Косумель в Карибском море и упал за борт в первый же день поездки.

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Зарина Дзагоева
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