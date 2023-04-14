В Армении узнали о борьбе властей с параллельным импортом в Россию

«Грапарак»: премьер Армении Пашинян потребовал строже соблюдать ограничения против России

После визита в Берлин премьер Армении Никол Пашинян пригласил к себе главу Центробанка страны, членов правительства и руководителя Комитета государственных доходов, который отвечает за таможенную и налоговую службы, и потребовал от них перекрыть каналы обхода антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на данные источников армянского издания «Грапарак» пишет РБК.

Журналисты узнали, что власти страны установили строгий контроль даже в аэропортах. Теперь пассажиры, летящие в Россию, не смогут проносить чипы, необходимые для IT-сектора, в багаже и аксессуарах. Собеседники издания утверждают, что распоряжение Пашиняна связано с визитом в Берлин, во время которого ему сделали настойчивые предупреждения.

В ходе итоговой пресс-конференции Пашиняна и канцлера Германии Олафа Шольца армянский лидер, отвечая на вопрос о параллельном импорте, заявил, что Ереван не помогает России обходить ограничения. В свою очередь Шольц подтвердил, что вопрос о более серьезном контроле за соблюдением ограничительных мер обсуждался в ходе переговоров.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз решил сделать ставку на ужесточение контроля за исполнением действующих санкций, чтобы таким образом не допустить передачу России купленных технологий и товаров через третьи страны.

Примерно в те же сроки изменились правила оформления следующих в Россию грузов на турецкой границе, а Казахстан ужесточил контроль товаров на границе с Россией.