В Польшу из Канады прибыли восемь танков Leopard 2 для Украины

Глава минобороны Канады Ананд: в Польшу прибыли восемь танков Leopard 2 для Украины

В Польшу из Канады прибыли 8 танков Leopard 2, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава канадского минобороны Анита Ананд.

«Все восемь танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, прибыли в Польшу», — написала министр, добавив, что Оттава продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Ранее стало известно, что поставленные Киеву танки Leopard уже начали действовать на херсонском направлении.

1 апреля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что страны НАТО отправят Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но не больше, чем запланировано.

В марте замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что страна получила от Запада около 50-60 танков, но этого недостаточно для контрнаступления. По его словам, Россия может производить или приводить в боеспособность до 10 танков ежедневно.