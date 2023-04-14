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18:15, 14 апреля 2023Силовые структуры

Подозреваемого в убийстве студента из-за игровой приставки задержали

В Краснодаре полиция задержала подозреваемого в убийстве студента из-за игровой приставки

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Краснодаре полиция задержала подозреваемого в убийстве студента из-за приставки и ноутбука. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает Telegram-канал 112.

У задержанного обнаружили и изъяли часть вещей погибшего. В настоящее время с ним работают следователи.

Ранее сообщалось, что СК восстановил хронологию событий в день убийства молодого человека. Сообщается, что к нему домой пришел неизвестный, чтобы купить игровую приставку и ноутбук, взял на кухне нож и им нанес потерпевшему десять ударов.

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Илона Палей
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