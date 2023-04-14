Из будущей игры от Bethesda убрали русский язык

OnMSFT: Bethesda убрала поддержку русского языка из Starfield

Из видеоигры Starfield убрали поддержку русского языка. Об этом сообщает издание OnMSFT.

Журналисты портала обратили внимание на жалобы геймеров в соцсетях. Так, Twitter-блогер под ником Suvitruf заметил, что поддержка русского языка исчезла из описания тайтла в Steam 11 апреля. Согласно архивным данным, по крайней мере 4 апреля на странице было указано, что будущая игра от Bethesda будет иметь локализацию и русские субтитры.

По словам Suvitruf, он обратился за комментарием в Bethesda, но не получил ответа. В студии также не стали анонсировать исчезновение русской локализации из игры.

Журналисты издания предположили, что компания Bethesda могла убрать поддержку русского языка из-за конфликта на Украине. «Наверное, это потому что они студиям озвучки в белую никак зарплату не могут перевести», — высказала свою версию пользователь Twitter Vasilisa Versus.

Starfield — видеоигра в жанре action/RPG с открытым миром. Релиз тайтла на ПК и консолях Xbox Series, а также в рамках подписки Game Pass запланирован на 6 сентября 2023 года.

В начале апреля представители онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School рассказали, что российские геймеры все чаще стали пользоваться альтернативными способами покупки видеоигр. Согласно проведенному опросу, 26 процентов геймеров пополняли кошельки цифровых магазинов через сторонние сервисы, 27 процентов покупали ключи доступа или подарочные сертификаты.