Свитер порвался и частично оголил тело учительницы во время урока

Купленный в интернет-магазине свитер порвался на учительнице во время урока математики

Учительница Шейла, более известная в сети по никнейму @shesgorgeous_btw, осталась с порванным свитером на уроке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Женщина рассказала, что купила упомянутую вещь фиолетового цвета в интернет-магазине Fashion Nova и надела ее на работу в школу. Однако, когда она подняла руку во время занятия, находясь при этом в кабинете вместе с учениками, швы на свитере расползлись, частично оголив ее тело. «Свитер Fashion Nova, который я надела впервые, полностью разорвался прямо посреди моего урока математики», — заявила автор видео.

Шейла сравнила данный инцидент с выступлением Джанет Джексон и Джастина Тимберлейка на матче Superbowl в 2004 году. Тогда певец сорвал часть костюма артистки, обнажив ее грудь.

В марте пользовательница сети с никнеймом @mkldn_ купила платье и оконфузилась перед гостями. Девушка рассказала, что приобрела идеальный наряд для вечеринки в честь своего дня рождения. В начале видео она показала блестящее платье длины мини, оформленное глубоким декольте. Однако после прибытия на мероприятие сетчатая вставка, которая соединяла части декольте, лопнула и едва не оголила грудь девушки.