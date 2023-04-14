Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 14 апреля 2023Ценности

Свитер порвался и частично оголил тело учительницы во время урока

Купленный в интернет-магазине свитер порвался на учительнице во время урока математики

Кадр: @shesgorgeous_btw / TikTok

Учительница Шейла, более известная в сети по никнейму @shesgorgeous_btw, осталась с порванным свитером на уроке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Женщина рассказала, что купила упомянутую вещь фиолетового цвета в интернет-магазине Fashion Nova и надела ее на работу в школу. Однако, когда она подняла руку во время занятия, находясь при этом в кабинете вместе с учениками, швы на свитере расползлись, частично оголив ее тело. «Свитер Fashion Nova, который я надела впервые, полностью разорвался прямо посреди моего урока математики», — заявила автор видео.

Шейла сравнила данный инцидент с выступлением Джанет Джексон и Джастина Тимберлейка на матче Superbowl в 2004 году. Тогда певец сорвал часть костюма артистки, обнажив ее грудь.

В марте пользовательница сети с никнеймом @mkldn_ купила платье и оконфузилась перед гостями. Девушка рассказала, что приобрела идеальный наряд для вечеринки в честь своего дня рождения. В начале видео она показала блестящее платье длины мини, оформленное глубоким декольте. Однако после прибытия на мероприятие сетчатая вставка, которая соединяла части декольте, лопнула и едва не оголила грудь девушки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Глава украинской разведки заявил о необходимости показать успех наступления
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре
В США предрекли Зеленскому подписание невыгодного соглашения с Россией
Свитер порвался и частично оголил тело учительницы во время урока
Названы оставшиеся сферы российско-американских отношений
Посол России спрогнозировал провал контрнаступления Украины
США пригрозили России последствиями из-за Гершковича
Глава МАГАТЭ заявил о «жизни взаймы» из-за взрывов около ЗАЭС
Карл III решил использовать коронацию для примирения сыновей
В IBA назвали «мошеннической организацией» альтернативную федерацию бокса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.