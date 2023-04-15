Писателя Эдуарда Багирова похоронили на сельском кладбище рядом с предками

Писателя Эдуарда Багирова похоронили на кладбище у деревни Горицы Нижегородской области

Писателя Эдуарда Багирова похоронили на сельском кладбище в Нижегородской области. Об этом РИА Новости сообщили в районной администрации.

Гроб привезли из Москвы утром 15 апреля, после чего Багиров был предан земле. Его похоронили на кладбище у деревни Горицы Навашинского района рядом с могилами предков по материнской линии.

Прощание с писателем состоялось 14 апреля в зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве.

Багиров 1 апреля сам пришел на прием к гастроэнтерологу, который диагностировал у него цирроз печени с кровотечением в брюшной полости. Писателя экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В больнице врачи оказывали ему необходимую помощь, но из-за тяжести состояния им не удалось его спасти, у него «отказали все органы». Багиров умер 12 апреля в возрасте 47 лет.

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары Туркменской ССР в семье азербайджанца и русской. В 2002 году он вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, а с 2005 года стал его главным редактором. В 2007 году Багиров опубликовал свой дебютный роман «Гастарбайтер», который, по словам автора, был на 80 процентов его автобиографией. Роман получил широкую скандальную известность и разошелся тиражом более ста тысяч экземпляров. Известность Багирову принесла не только его литературная деятельность, но и его скандальная репутация и конфликты с различными деятелями российской политики, журналистики и блогосферы.