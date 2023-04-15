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06:00, 15 апреля 2023Спорт

В «Факеле» описали реакцию РФС на бюджет клуба словами «была легкая паника»

В «Факеле» описали реакцию РФС на оглашение бюджета клуба словами «была легкая паника»
Роман Асхабадзе

Роман Асхабадзе. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о реакции представителей Российского футбольного союза (РФС) на оглашение бюджета клуба при получении лицензии на выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова функционера приводит YouTube-канал «Коммент.шоу».

«Там была легкая паника. Люди не привыкли видеть такие цифры. Если мы вовремя получим все деньги от ТВ-прав, от наших партнеров, то сумма будет максимум 570-600 миллионов рублей», — описал ситуацию Асхабадзе. Он отметил, что футболисты команды играют практически бесплатно.

После 22 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В активе клуба две победы, девять поражений и 11 матчей, завершившихся вничью.

В сезоне-2021/2022 «Факел» занял второе место в Первой лиге, ранее носившей название Футбольная национальная лига, и обеспечил себе участие в чемпионате России. Также напрямую в РПЛ прошло московское «Торпедо».

Андрей Стрельцов
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