Юрист назвала максимальный срок подросткам за насилие в уральской спецшколе

Юрист Федотова: подросткам грозит до 10 лет колонии за насилие в спецшколе Екатеринбурга

Второй подросток стал фигурантом дела о насилии в закрытой спецшколе на Урале

Начало событий в новости Второй подросток стал фигурантом дела о насилии в закрытой спецшколе на Урале

Российское законодательство предусматривает ограничение по сроку наказания для преступников, не достигших 18-летия. Об этом заявил юрист Юлия Федотова изданию E1.ru, комментируя скандальную ситуацию в закрытой спецшколе Екатеринбурга.

По ее словам, несовершеннолетних не приговаривают к срокам больше 10 лет лишения свободы вне зависимости от совершенного ими преступления — «хоть убийство 300 человек». Причем, закон предусматривает более суровое наказание для граждан старше 18 лет за изнасилование детей — до 20 лет заключения.

Также уголовная ответственность грозит педагогам закрытой спецшколы. Пострадавшие ученики рассказали, что сексуальное насилие совершалось с подачи пожилого 70-летнего учителя, который применял наказание в виде «опускания» по зоновским понятиям. За такие методы его могут привлечь по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), предусматривающее максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, рассказал E1.ru адвокат Сергей Колосовский.

По его словам, также под следствием может оказаться директор школы, если подтвердиться информация, что она позволила сбежать одному из подозреваемых после начала проверки в учреждении. Адвокат разъяснил, что в данной ситуации речь идет о превышении должностных полномочий, которое наказывается сроком до 10 лет. В любом случае должностные лица школы могут быть привлечены к уголовной ответственности за халатность, в результате которой воспитанники стали жертвами сексуального преступления.

Скандал в уральской спецшколе разгорелся после жалобы сбежавшего ученика, который рассказал об изнасилованиях. В учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет. По его словам, педагог спецшколы поощрял проведение так называемых товарищеских судов, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других детей.

Возбуждено уголовное дело, арестован один подросток, второго задержали.

