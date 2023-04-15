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11:33, 15 апреля 2023Силовые структуры

Второй подросток стал фигурантом дела о насилии в закрытой спецшколе на Урале

На Урале полиция задержала второго подростка по делу об изнасилованиях в спецшколе

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

На Урале полицейские задержали второго подростка по подозрению в изнасилованиях детей в екатеринбургской закрытой спецшколе. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, при задержании подозреваемый оказал сопротивление силовикам — он отбивался и использовал перцовый баллончик, пытаясь сбежать от полицейских. Однако правоохранители сумели его скрутить и доставить к следователю.

14 апреля сообщалось, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга взял под стражу на 30 суток 16-летнего подростка по делу о сексуальном насилии над учениками местной спецшколы. Его обвиняют по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он свою вину не признал.

Арестованный воспитывался в неполной семье, ранее часто сбегал из дома.

Скандал с насилием в спецшколе разгорелся после жалобы сбежавшего оттуда воспитанника, который рассказал о царящих там зоновским понятиям. С подачи пожилого преподавателя ученики насиловали других воспитанников в наказание за провинности.

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Любовь Ширижик
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