Shot: гранату нашли у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в районе Очаково-Матвеевское в Москве

Гранату обнаружили у жилого дома в Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot.

Граната была найдена у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в столичном районе Очаково-Матвеевское. Издание уточняет, что в данный момент место оцеплено, полиция ожидает кинологов.

Ранее в Москве на двери подъезда жилого дома обнаружили растяжку с предметом, похожим на гранату. Прибывшие правоохранители провели осмотр и выяснили, что это страйкбольная граната.

В феврале школьники в Томской области обнаружили ручную гранату. Они стали играть с предметом и выдернули предохранитель. От взрыва гранаты никто не пострадал.