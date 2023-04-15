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11:46, 15 апреля 2023Силовые структуры

Гранату обнаружили у жилого дома в Москве

Shot: гранату нашли у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в районе Очаково-Матвеевское в Москве

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Гранату обнаружили у жилого дома в Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot.

Граната была найдена у жилого дома рядом с ТЭЦ-25 в столичном районе Очаково-Матвеевское. Издание уточняет, что в данный момент место оцеплено, полиция ожидает кинологов.

Ранее в Москве на двери подъезда жилого дома обнаружили растяжку с предметом, похожим на гранату. Прибывшие правоохранители провели осмотр и выяснили, что это страйкбольная граната.

В феврале школьники в Томской области обнаружили ручную гранату. Они стали играть с предметом и выдернули предохранитель. От взрыва гранаты никто не пострадал.

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Алина Гончарова
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