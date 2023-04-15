Премьер Японии покинул полицейское управление после взрыва и готов продолжить выступления

Премьер-министр Японии Фумио Кисида покинул полицейское управление и готов продолжить свои публичные выступления. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Взрыв рядом с местом публичного выступления Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны произошел 15 апреля. Отмечается, что глава правительства был эвакуирован в безопасное место, он не пострадал.

Момент взрыва рядом с местом выступления премьера Японии попал на видео. На месте происшествия задержан один мужчина. По данным NHK, в результате инцидента никто не пострадал.