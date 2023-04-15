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07:02, 15 апреля 2023Мир

Премьер Японии покинул полицейское управление после взрыва

Премьер Японии покинул полицейское управление после взрыва и готов продолжить выступления
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Kyodo / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида покинул полицейское управление и готов продолжить свои публичные выступления. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Взрыв рядом с местом публичного выступления Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны произошел 15 апреля. Отмечается, что глава правительства был эвакуирован в безопасное место, он не пострадал.

Момент взрыва рядом с местом выступления премьера Японии попал на видео. На месте происшествия задержан один мужчина. По данным NHK, в результате инцидента никто не пострадал.

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Юлия Мискевич
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