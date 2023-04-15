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10:45, 15 апреля 2023Россия

Россияне рассказали об этапах записи на службу по контракту в зоне СВО

Решивший отправиться в зону СВО по контракту: денежные выплаты делятся на несколько частей

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Решившие отправиться в зону специальной военной операции (СВО) по контракту россияне рассказали «Ленте.ру» об этапах записи на такой вид службы. По их словам, проверяют как физическое здоровье, так и психологическое.

«В пункт отбора пришел в первый раз. Сейчас будет тестирование. Пока только анкету заполнил. Медкомиссию прошел в военкомате. Там получил обходной лист, что у меня нет противопоказаний по здоровью, оттуда меня и направили сюда», — рассказал 36-летний Андрей.

Довольствие денежное делится на несколько частей: есть оклад, есть премиальные, боевые, еще что-то в зависимости от должности. Я пока не знаю, сколько буду получать

Андрейжелающий отправиться в зону СВО по контракту

Желающий отправиться по контракту в зону СВО 45-летний Сергей сообщил, что две недели ожидает ответа.

«Тут (в пункте отбора на службу по контракту — прим. "Ленты.ру") второй раз, документы приносил, с психологом общался, все прошел. Уже две недели прошло, поэтому пришел уточнить», — добавил он.

Гражданин Таджикистана 35-летний Фаридун Шкуров рассказал, что ему предстоит беседа с психологом в пункте отбора на контрактную службу.

«Две недели назад я сдал документы, сегодня позвали — некоторые документы я дособрал, сейчас отдам, и будет беседа с психологом. Как позвонят — приду со всеми вещами», — заключил он.

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3 апреля стало известно, что в Москве заработала горячая линия, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Кроме того, в Москве начал работу единый пункт отбора, куда могут обратиться все, кто намерен поступить на военную службу. Заявления принимаются и от иностранных граждан.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, распространяющий меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев из Москвы, участвующих в специальной военной операции. Чтобы получить дополнительные меры социальной поддержки, семьям военнослужащих по контракту и добровольцев необходимо обратиться в «Единый центр поддержки» города Москвы.

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Варвара Кошечкина
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