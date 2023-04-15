В Пентагоне оценили планы России и Китая по освоению Луны

Олсон: планы России и Китая по освоению Луны говорят о растущей конкуренции в космосе

Планы Китая и России по освоению Луны говорят о растущей конкуренции в космосе и значении, которое сегодня спутник Земли представляет для всех стран. Действия Москвы и Пекина 14 апреля во время брифинга оценил представитель космического командования США Джон Олсон, трансляция выступления велась на YouTube-канале Пентагона.

«Думаю, что это является отражением более широкой стратегической конкуренции», — уточнил он.

Так он прокомментировал деятельность Москвы и Пекина в космической сфере, в том числе планы совместной реализации лунной программы. Олсон также напомнил, что до сих пор США — единственная страна, представитель которой бывал на ней.

Согласно американской лунной программе «Артемида», Штаты планируют осуществить новую высадку на Луну в 2025 году. На 2024 год планируется пилотируемый полет вокруг спутника.

12 апреля появилась информация, что реализация российских миссий «Луна-26» (орбитальная) и «Луна-27» (посадочная) начнется в 2027-2028 годах. Как подчеркнули ученые, запуск космического аппарата позволит изучить спутник как с орбиты, так и с поверхности. Завершением программы называется миссия «Луна-28», предполагающая доставку на Землю образцов лунного грунта.

В этот же день директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в настоящее время российская лунная программа находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.