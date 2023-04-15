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20:10, 15 апреля 2023Спорт

Овечкин вошел в топ-10 снайперов сезона в НХЛ

Российский форвард Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов НХЛ в сезоне-2022/2023

Фото: Eric Bolte / Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал лучшим российским снайпером сезона-2022/2023 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика представлена на сайте НХЛ.

Форвард забросил 42 шайбы в 73 матчах. В общем рейтинге лиги он расположился на девятом месте, разделив эту позицию с нападающим «Колорадо Эвеланш» Нэтаном Маккинноном, форвардом «Флориды Пантерс» Картером Верхэге и Марком Шайфли, представляющим «Виннипег Джетс».

На втором месте в топе российских снайперов НХЛ сезона-2022/2023 расположился игрок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на счету которого 40 голов в 67 играх. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко, забросивший 39 шайб в 81 матче, замкнул тройку лучших.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.

Ксения Курашкина
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