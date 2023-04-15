«Спартак» пробил три пенальти за один тайм в матче с «Торпедо»

«Спартак» пробил три пенальти за один тайм в матче с «Торпедо» в 23-м туре РПЛ

Футболисты московского «Спартака» пробили три пенальти за один тайм в матче с «Торпедо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Из трех одиннадцатиметровых ударов «Спартак» смог реализовать один. В добавленное к первому тайму время отличился Роман Зобнин. Кейта Бальде и Руслан Литвинов не справились со своими попытками ранее. На момент написания заметки игра продолжается, счет 2:0 в пользу красно-белых.

После 22 матчей в чемпионате России красно-белые занимали третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Торпедо» расположилось на последней строчке с 13 баллами в активе.

Ранее в 23-м туре РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счетом 2:1. «Краснодар» в гостях победил «Сочи» 2:0.