«Спартак» в меньшинстве обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

«Спартак» вдевятером обыграл «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиши (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Первым на 18-й минуте ворота соперников поразил Кейта Бальде. Затем в добавленное к первому тайму время Роман Зобнин упрочил преимущество красно-белых, реализовав пенальти. Этот гол стал 1000-м для «Спартака» за все время выступлений в РПЛ. Единственный мяч «Торпедо» забил Илья Стефанович.

За первую половину матча в ворота «Торпедо» было назначено еще два одиннадцатиметровых удара. Литвинов и Бальде не справились со своими попытками. Третий пенальти вызвал негодование тренера черно-белых Пепа Клотета. Главный арбитр Павел Шадыханов удалил специалиста, показав ему прямую красную карточку, однако он перелез через забор и остался на трибунах.

С 68-й минуты красно-белые играли в меньшинстве, так как Руслан Литвинов получил вторую желтую карточку. А за минуту до конца второго тайма поле также после второй желтой покинул Кристофер Мартинс Перейра, оставив партнеров по команде вдевятером.

Ранее в 23-м туре РПЛ ЦСКА на выезде победил 2:1 «Урал». «Краснодар» оказался сильнее «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:0.