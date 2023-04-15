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19:46, 15 апреля 2023Мир

Захарова оценила решение Польши по зерну с Украины словами про иуд

Захарова о приостановке Польшей импорта зерна с Украины: иуды к Пасхе подавились зерном

Фото: МИД России / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила решение Польши приостановить импорт зерна с Украины.

«Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе удавились подавились зерном», — написала Захарова, зачеркнув слово «удавились».

15 апреля правительство Польши приостановило импорта зерна с Украины. Как заявил экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, это делается в рамках защиты национального фермерства.

В феврале Захарова сравнила решение дипведомства Польши уволить сотрудников, получавших образование в МГИМО, со средневековой инквизицией.

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Антон Похиляк
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