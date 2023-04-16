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13:03, 16 апреля 2023Экономика

Молдавия закупила природный газ у Греции

Молдавия закупила партию газа у Греции в пробном режиме

Фото: Belish / Reuters

Молдавия в пробном режиме закупила партию природного газа у греческого газового оператора DEPA. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики страны.

«Energocom закупила в качестве пробы 24 мегаватт-часа (около 2250 кубометров) природного газа, 1 мегаватт-час, у греческого газового оператора DEPA», — сказано в заявлении министерства.

Ожидается, что эта закупка покажет, как работает логистическая цепочка газовых поставок. Власти Молдавии предполагают, что сотрудничество с Грецией в этой сфере позволит лучше эксплуатировать подземные газовые месторождения Украины и укрепит безопасность газоснабжения Центральной Европы в холодное время года.

21 марта стало известно, что Молдавия вернулась к закупкам и потреблению российского газа после трехмесячного перерыва. Глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял, что стране невыгодно покупать топливо у российского «Газпрома» из-за высоких цен.

В октябре 2021 года власти Молдавии продлили контракт с «Газпромом» на поставку газа в страну. В декабре 2022 года Молдавия временно отказалась от потребления российского газа, а весь объем в 5,7 миллиона кубометров в сутки направлялся в Приднестровье. Несмотря на гарантию поставок из России, Молдавия ищет возможности диверсификации путей поставок.

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Варвара Родикова
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