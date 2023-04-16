Бывшего тренера «Динамо» уволили из немецкого клуба

Бывшего тренера «Динамо» Сандро Шварца уволили из немецкого клуба «Герта»

Немецкий футбольный клуб «Герта» объявил об отставке главного тренера Сандро Шварца. Об этом сообщается на сайте команды.

В заявлении отмечено, что решение о прекращении сотрудничества было принято после внутренних консультаций и многочисленных обсуждений. «Сандро и его тренерская команда каждый день вкладывали много труда, энергии и страсти в развитие команды. Мы хотели бы поблагодарить его за это и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении. Пост Шварца занял венгр Паль Дардаи.

С октября 2020-го по май 2022-го Шварц был главным тренером московского «Динамо». В сезоне 2021/2022 бело-голубые под его руководством заняли третье место в Российской премьер-лиге и дошли до финала Кубка страны.

Помимо российского, Шварц работал еще в двух немецких клубах. С 2011-го по 2013-й он возглавлял «Эшборн», а 2013-го по 2019-й был тренером команд структуры «Майнца».