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17:40, 16 апреля 2023Спорт

Бывшего тренера «Динамо» уволили из немецкого клуба

Бывшего тренера «Динамо» Сандро Шварца уволили из немецкого клуба «Герта»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Немецкий футбольный клуб «Герта» объявил об отставке главного тренера Сандро Шварца. Об этом сообщается на сайте команды.

В заявлении отмечено, что решение о прекращении сотрудничества было принято после внутренних консультаций и многочисленных обсуждений. «Сандро и его тренерская команда каждый день вкладывали много труда, энергии и страсти в развитие команды. Мы хотели бы поблагодарить его за это и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении. Пост Шварца занял венгр Паль Дардаи.

С октября 2020-го по май 2022-го Шварц был главным тренером московского «Динамо». В сезоне 2021/2022 бело-голубые под его руководством заняли третье место в Российской премьер-лиге и дошли до финала Кубка страны.

Помимо российского, Шварц работал еще в двух немецких клубах. С 2011-го по 2013-й он возглавлял «Эшборн», а 2013-го по 2019-й был тренером команд структуры «Майнца».

Дарья Коршунова
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