Устюгов выиграл 70-километровый марафон на чемпионате России

Лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 70 километров свободным стилем на чемпионате России

Лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 70 километров свободным стилем на чемпионате России. Результаты доступны на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Спортсмен, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, преодолел марафон за 2 часа 24 минуты и 55,3 секунды. На втором месте расположился московский лыжник Дмитрий Кондрашов с отставанием в 4,1 секунды. Третье место занял Сергей Волков из Республики Татарстан, отставший на 47,5 секунды.

12 апреля президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что иностранные лыжники должны завидовать россиянам. По ее мнению, отечественные атлеты изучают Россию-матушку и ее неограниченные возможности, а иностранцы не имеют такой возможности.

Российские лыжники пропускают международные старты из-за санкций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.

