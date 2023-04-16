Британский министр обороны полетит в США из-за утечки документов Пентагона

The Times: министр обороны Британии Уоллес полетит в США из-за утечки документов Пентагона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес полетит в США из-за скандальной утечки документов Пентагона. Он намерен выяснить, какая еще информация, затрагивающая безопасность Соединенного Королевства, может быть предана огласке. Об этом сообщила The Sunday Times, выдержки из материала приводит ТАСС.

Уоллес прилетит в США в понедельник, 17 апреля. Он намерен встретиться с коллегой Ллойдом Остином, а также другими высокопоставленными сотрудниками Минобороны США и представителями Конгресса.

Как заявляет издание, в Британии обеспокоены тем, что к информации, содержащей секретные для страны данные, могут иметь доступ младшие сотрудники американских ведомств, аналогичные по статусу британским добровольцам сил резерва. «Британские официальные лица были ошеломлены, узнав об этом. Именно это вызывает реальную обеспокоенность британских спецслужб», — говорится в материале.

Также The Sunday Times привела слова экс-посла Великобритании в США Кима Дэррока, который заметил, что утечка сильно беспокоит не только Соединенное Королевство, но и Австралию, Новую Зеландию и Канаду. «Союзники США были шокированы тем, что 21-летний рядовой ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс смог получить доступ к крайне секретным данным, и захотят узнать, как это могло произойти», — высказал он такое мнение Дэррок.

Ранее сообщалось, что США попытались наладить отношения со своими союзниками после утечки документов Пентагона.