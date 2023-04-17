Во Франции вычеркнут «оскорбительные» отрывки из произведений Агаты Кристи

AFP: французское издательство Masque уберет «оскорбительные» отрывки из книг Агаты Кристи

Переводы произведений Агаты Кристи на французский язык отредактируют. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на издательство Masque.

Отмечается, что из книг английской писательницы уберут характеристики внешности и происхождения персонажей, «считающиеся оскорбительными», как сделал ранее издательский дом HarperCollins Publishers.

Ранее Telegraph сообщал, что из романа Агаты Кристи «Карибская тайна» редакторы убрали отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку. В романе «Смерть на Ниле» (1937) исчез фрагмент высказывания миссис Аллертон про «отвратительные» глаза и носы группы местных детей. Также из оригинального выражения «его индийский характер» в сборнике «Последние дела Мисс Марпл и два рассказа» убрали слово «индийский».

Агата Кристи относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы. Ее произведения стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Писательница опубликовала более 60 детективных романов, шесть психологических романов и 19 сборников рассказов.