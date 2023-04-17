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13:00, 17 апреля 2023Наука и техника

Найдено нейтрализующее вред антибиотиков для кишечника вещество

Nature: представлены нейтрализующие вред антибиотиков для кишечного микробиома препараты

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Немецкие ученые из Европейской лаборатории молекулярной биологии в Гейдельберге (EMBL) нашли вещество, которое нейтрализует вред антибиотиков для кишечного микробиома. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Известно, что антибиотики необходимы для борьбы с бактериальными инфекциями, когда иммунная система не способна справиться с инфекцией самостоятельно. Однако такие препараты существенно воздействуют не только на патогенную микрофлору, но и на полезную, которая заселяет кишечник и необходима для здорового функционирования организма.

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Теперь авторы представили несколько новых соединений, которые могут уменьшить ущерб, наносимый антибиотиками, без сокращения их эффективности против вредных бактерий. В процессе исследования они проанализировали влияние 144 антибиотиков на 27 наиболее распространенных кишечных бактерий. Также были определены минимальные концентрации, вызывающие прекращение роста бактерий.

Анализ показал, что у большинства нормальных кишечных бактерий минимальная концентрация была несколько выше, чем у патогенных бактерий. Исследователи предполагают, что при обычно используемых дозировках антибиотиков большая часть протестированных кишечных бактерий не должна пострадать.

При этом два широко используемых класса антибиотиков — тетрациклины и макролиды — не только остановили рост здоровых бактерий при гораздо более низких концентрациях, но также уничтожили более 50 процентов протестированных видов кишечных бактерий, изменяя состав микробиома на длительное время.

Так как разные антибиотики воздействуют на разные виды бактерий, то специалисты объединили антибиотики эритромицин (макролид) и доксициклин (тетрациклин) с комбинацией 1197 препаратов, чтобы определить наиболее подходящий состав для защиты двух распространенных видов бактерий в кишечнике (Bacteriodes vulgatus и Bacteriodes uniformis).

Самыми перспективными в результате экспериментов оказались антикоагулянт дикумарол, лекарство от подагры бензбромарон и два противовоспалительных препарата — толфенаминовая кислота и дифлунизал. Кроме того, эти препараты не снизили эффективность антибиотиков для болезнетворных бактерий. Дальнейшие эксперименты выявили, что эти лекарства могут работать на мышах и человеке.

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Елена Апазиди
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