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14:34, 17 апреля 2023Россия

Российские войска взяли под контроль два квартала Артемовска

В Минобороны России заявили о взятии под контроль двух кварталов Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За сутки российские войcка взяли под контроль два квартала на северо-западе и в центральной части города Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что воздушно-десантные войска и авиация Южной группировки Вооруженных сил России оказали поддержку действующим в этом районе штурмовым подразделениям и сковали действия противника на флангах.

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Зураб Дарахвелидзе
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