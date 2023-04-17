Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:58, 17 апреля 2023Мир

Назван один из основных производителей оружия для Киева в Европе

МИД заявил о превращении Чехии в основную площадку по производству техники для Украины

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Назван один из основных производителей оружия для Украины в Европе. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

«Судя по всему, история ничему не учит нынешнее руководство Чешской Республики, которое с готовностью превратило свою страну в одну из основных площадок для производства, ремонта и модернизации военной техники, направляемой киевскому неонацистскому режиму», — говорится в ее комментарии касательно передачи находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков.

По словам дипломата, Запад стремится способствовать затягиванию конфликта на Украине и нанести максимальный ущерб России, даже если ради этого придется воевать до «последнего украинца».

Ранее сообщалось о планах Праги передать Киеву военную технику на несколько десятков миллионов долларов. Уточняется, что это военный материал, который еще находится на складах и относится к так называемому невостребованному Вооруженными силами страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Мосгорсуд признал Владимира Кара-Мурзу виновным в госизмене. За что он получил 25 лет колонии строгого режима?
Мужчина в трусах попытался проникнуть в здание Минобороны в Москве
США отклонили приглашение своему послу посетить заседание Госдумы
Предсказан резкий рост стоимости авиабилетов по России
Мать Саакашвили рассказала о превращении сына в скелет
На одежде убитого военкора Татарского нашли следы гексогена
Задержание ФСБ провозившего алмазы на миллионы рублей иностранца попало на видео
Участник британского шоу поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика
Заподозренному в помощи России экс-главе мирового биатлона предъявили обвинения
Участие разыскиваемого российского мэра в СВО подтвердили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.