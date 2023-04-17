Назван один из основных производителей оружия для Киева в Европе

МИД заявил о превращении Чехии в основную площадку по производству техники для Украины

Назван один из основных производителей оружия для Украины в Европе. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

«Судя по всему, история ничему не учит нынешнее руководство Чешской Республики, которое с готовностью превратило свою страну в одну из основных площадок для производства, ремонта и модернизации военной техники, направляемой киевскому неонацистскому режиму», — говорится в ее комментарии касательно передачи находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков.

По словам дипломата, Запад стремится способствовать затягиванию конфликта на Украине и нанести максимальный ущерб России, даже если ради этого придется воевать до «последнего украинца».

Ранее сообщалось о планах Праги передать Киеву военную технику на несколько десятков миллионов долларов. Уточняется, что это военный материал, который еще находится на складах и относится к так называемому невостребованному Вооруженными силами страны.