Теннисист Медведев поднялся в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев улучшил результаты в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рейтинг доступен на сайте организации.

Спортсмен поднялся с пятого на четвертое место после того, как дошел до четвертьфинала турнира серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. На втором месте располагается испанец Карлос Алькарас, на третьем норвежец — Каспер Рууд. Россиянин Андрей Рублев остается на шестом месте.

14 апреля Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP Masters 1000, оказавшись сильнее представителя Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Позднее Медведев снялся с турнира. В результате победителем стал Рублев.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю. Спортсмен выиграл US Open в 2021 году.