Экс-офицера ВМС США уличили в ведении канала Donbass Devushka

WSJ: экс-офицер ВМС США Билс вела причастный к утечке разведданых канал Donbass Devushka

Экс-офицер Военно-морских сил (ВМС) США Сара Билс (Sarah Bils) была одним из администраторов Telegram-канала Donbass Devushka, причастного к утечке секретных документов Пентагона и данных американской разведки. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в данном канале было опубликовано четыре документа. В интервью WSJ 37-летняя Билс призналась, что также участвовала в сборе средств через канал и размещала подкасты. В то же время, уточняет издание, нет доказательств того, что она во время службы использовала свой доступ к секретным данным для их кражи.

Экс-офицер ВМС США подчеркнула, что является лишь одной из 15 людей «по всему миру», которые управляют каналом. Имена остальных администраторов она отказалась сообщать.

Ранее агенты ФБР арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.