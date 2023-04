Созданная нейросетью песня The Weeknd и Дрейка завирусилась в интернете

Песня американских исполнителей The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) и Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм), созданная искусственным интеллектом, стала популярна в сети. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию TMZ.

Композиция Heart On My Sleeve, опубликованная пользователем с никнеймом ghostwriter и посвященная бывшей возлюбленной The Weeknd Селене Гомес, стала вирусной в интернете и набрала более восьми миллионов прослушиваний.

Мужчина, разместивший трек продолжительностью 2 минуты и 14 секунд, рассказал, что сгенерировал песню с помощью нейросети. По данным издания, композиция могла быть создана компанией Laylo, занимающейся посредничеством между артистами и фанатами, для привлечения новых клиентов.

Ранее стало известно, что The Weeknd вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный в мире артист.