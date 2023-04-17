Губернатор заявил о вине ВСУ в ночных пожарах в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о вине ВСУ в ночных пожарах в Белгородской области

В двух ночных пожарах на территории Белгородской области виноваты Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, действия украинских военных привели к возгораниям на территориях гражданских объектов в Белгороде и Белгородском районе, о которых стало известно минувшей ночью. При этом Гладков подчеркнул, что не может сообщить больше подробностей в прямом эфире, так как опасается, что информация попадет к ВСУ.

«Главное, что никто не пострадал. Начинаем разбираться в причинах произошедшего и максимально быстро постараемся устранить все технические последствия», — заверил губернатор.

Ранее сообщалось, что один из пожаров произошел на Белгородской тепловой электростанции. По информации Telegram-канала Shot, возгорание началось в результате атаки беспилотников ВСУ. Власти эти подробности не подтверждали.

Кроме того, накануне Украина дважды нанесла удар по территории Шебекинского городского округа. Днем 16 апреля было атаковано село Терезовка, где снаряд пробил крышу жилого дома, повредив стены и мебель в двух комнатах. Вечером под обстрел попала птицефабрика в селе Новая Таволжанка. Информация о пострадавших не поступала.