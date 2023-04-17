Врачи назвали способ остановить выпадения волос

Трихолог Анабель Кингсли назвала авитаминоз и стресс частыми причинами выпадения волос

Авитаминоз, стресс, гормональные изменения во время беременности и менопаузы могут спровоцировать выпадение волос, считают трихолог Анабель Кингсли и хирург по пересадке волос Фуркан Раджа. Их советы по борьбе с облысением опубликовало издание The Sun.

Кингсли уточнила, что обычно выпадение волос начинается через шесть-двенадцать недель после события, которое спровоцировало негативное изменение в организме. Остановить процесс можно, изменив образ жизни и исключив причину, которая его спровоцировала.

Раджа посоветовал для начала избавиться от стресса, так как именно тревожность и беспокойство являются наиболее частыми причинами облысения. «Стресс повышает уровень мужских половых гормонов-андрогенов, что может быть связано с выпадением волос. Кроме того, из-за стресса люди меняют привычки в питании, а это также влияет волосы», — объяснил врач. Важным способом контроля стресса Раджа назвал питание, а именно поддержание баланса цинка и магния в организме. Цинк содержится в устрицах и красном мясе, магний — в цельнозерновых, темной зелени и бобовых.

Кроме того, на волосы влияет дефицит витаминов B12, A и D, говорит Раджа. По его словам, B12 обеспечивает здоровье эритроцитов, которые переносят кислород к тканям. Источником этого витамина являются мясо, сыр и яйца. Витамин A, которым богаты морковь, тыква, шпинат и капуста, помогает железам, расположенным на коже, вырабатывать маслянистое вещество — кожное сало, говорит Фуркан Раджа. Это вещество удерживает влагу в коже головы и сохраняет волосы здоровыми.

Хирург добавил, что при дефиците витамина D, который помогает стимулировать новые и старые фолликулы, рост волос замедляется, а имеющиеся волосы начинают выпадать. Лучшим источником витамина D является солнце, также витамин содержится в жирной рыбе, морепродуктах и яичных желтках.

Еще одной причиной выпадения волос могут быть гормональные нарушения, говорит специалист. Он добавил, что в этом случае назначить лечение сможет лишь специалист после проведения консультации.

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