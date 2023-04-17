Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 17 апреля 2023Забота о себе

Врачи назвали способ остановить выпадения волос

Трихолог Анабель Кингсли назвала авитаминоз и стресс частыми причинами выпадения волос

Фото: Clarissa / Unsplash

Авитаминоз, стресс, гормональные изменения во время беременности и менопаузы могут спровоцировать выпадение волос, считают трихолог Анабель Кингсли и хирург по пересадке волос Фуркан Раджа. Их советы по борьбе с облысением опубликовало издание The Sun.

Кингсли уточнила, что обычно выпадение волос начинается через шесть-двенадцать недель после события, которое спровоцировало негативное изменение в организме. Остановить процесс можно, изменив образ жизни и исключив причину, которая его спровоцировала.

Раджа посоветовал для начала избавиться от стресса, так как именно тревожность и беспокойство являются наиболее частыми причинами облысения. «Стресс повышает уровень мужских половых гормонов-андрогенов, что может быть связано с выпадением волос. Кроме того, из-за стресса люди меняют привычки в питании, а это также влияет волосы», — объяснил врач. Важным способом контроля стресса Раджа назвал питание, а именно поддержание баланса цинка и магния в организме. Цинк содержится в устрицах и красном мясе, магний — в цельнозерновых, темной зелени и бобовых.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Кроме того, на волосы влияет дефицит витаминов B12, A и D, говорит Раджа. По его словам, B12 обеспечивает здоровье эритроцитов, которые переносят кислород к тканям. Источником этого витамина являются мясо, сыр и яйца. Витамин A, которым богаты морковь, тыква, шпинат и капуста, помогает железам, расположенным на коже, вырабатывать маслянистое вещество — кожное сало, говорит Фуркан Раджа. Это вещество удерживает влагу в коже головы и сохраняет волосы здоровыми.

Хирург добавил, что при дефиците витамина D, который помогает стимулировать новые и старые фолликулы, рост волос замедляется, а имеющиеся волосы начинают выпадать. Лучшим источником витамина D является солнце, также витамин содержится в жирной рыбе, морепродуктах и яичных желтках.

Еще одной причиной выпадения волос могут быть гормональные нарушения, говорит специалист. Он добавил, что в этом случае назначить лечение сможет лишь специалист после проведения консультации.

Ранее терапевт «Цифровой клиники ВСК» Алина Красикова назвала рецепт идеального весеннего салата. По ее словам, включение блюда поможет устранить дефицита необходимых микроэлементов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Япония выразила протест России из-за учений в районе Курил
Раскрыт мотив убийства подруги сотрудником российского СИЗО
В МИД заявили об утрате Евросоюзом политического и экономического веса
Блогер Тарасов описал состояние Александра Емельяненко фразой «ходит еле живой»
Учащиеся российской гимназии во время обеда засняли бегающих крыс в столовой
В российском пятизвездочном отеле охранник избил посетителя и попал на видео
Волочкова ответила на вопрос о свадьбе с «Дедом Морозом»
Раскрыто влияние забора на стоимость страховки дачи
Российский боец рассказал о подбивающих технику ВСУ десантниках на квадроциклах
Кладоискатели попытались продать находку за миллионы рублей и попали под суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.