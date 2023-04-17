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21:39, 17 апреля 2023Забота о себе

Назван способ быстрее пережить расставание

Психотерапевт Рэйчел Райт: требуется минимум 60 дней, чтобы забыть прежнюю любовь

Фото: Zhivko Minkov / Unsplash

Психотерапевт Рэйчел Райт назвала минимальный срок необходимый, чтобы пережить расставание. Ее мнение приводит издание Haffington Post.

По словам эксперта, человеку требуется минимум 60 дней, чтобы забыть прежнюю любовь. В течение этого времени она посоветовала прекратить любые контакты с бывшим партнером. «После того как вы пережили горе и приняли новый статус ваших отношений, вы можете четко оценить и понять, чего вы на самом деле хотите», — рассказала психотерапевт.

Чтобы быстрее избавиться от мыслей о бывших возлюбленных, психолог Каллисто Адамс, специализирующаяся на отношениях, призвала не идеализировать их. Реалистичный и трезвый взгляд на произошедшее, считает она, — лучший способ двигаться вперед. «После расставания мы чаще вспоминаем хорошие моменты и романтизируем их до такой степени, что готовы вернуть старые отношения. Если вы поймали себя на таких мыслях, вспомните о причине разрыва и напомните себе, что он может пойти вам на пользу», — посоветовала специалист.

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Она также рекомендовала после расставания больше общаться с друзьями и семьей, так как близкие люди помогут быстрее пережить трудный период.

Ранее психотерапевт Миа Мускат перечислила признаки назревшего расставания с партнером. По ее мнению, о расставании стоит задуматься, если паре уже не так весело вместе, как прежде, отсутствует сексуальное желание и появились фантазии о других людях.

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Екатерина Улитина
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