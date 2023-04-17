Назван способ быстрее пережить расставание

Психотерапевт Рэйчел Райт: требуется минимум 60 дней, чтобы забыть прежнюю любовь

Психотерапевт Рэйчел Райт назвала минимальный срок необходимый, чтобы пережить расставание. Ее мнение приводит издание Haffington Post.

По словам эксперта, человеку требуется минимум 60 дней, чтобы забыть прежнюю любовь. В течение этого времени она посоветовала прекратить любые контакты с бывшим партнером. «После того как вы пережили горе и приняли новый статус ваших отношений, вы можете четко оценить и понять, чего вы на самом деле хотите», — рассказала психотерапевт.

Чтобы быстрее избавиться от мыслей о бывших возлюбленных, психолог Каллисто Адамс, специализирующаяся на отношениях, призвала не идеализировать их. Реалистичный и трезвый взгляд на произошедшее, считает она, — лучший способ двигаться вперед. «После расставания мы чаще вспоминаем хорошие моменты и романтизируем их до такой степени, что готовы вернуть старые отношения. Если вы поймали себя на таких мыслях, вспомните о причине разрыва и напомните себе, что он может пойти вам на пользу», — посоветовала специалист.

Она также рекомендовала после расставания больше общаться с друзьями и семьей, так как близкие люди помогут быстрее пережить трудный период.

Ранее психотерапевт Миа Мускат перечислила признаки назревшего расставания с партнером. По ее мнению, о расставании стоит задуматься, если паре уже не так весело вместе, как прежде, отсутствует сексуальное желание и появились фантазии о других людях.