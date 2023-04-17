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11:44, 17 апреля 2023Культура

Кэти Перри и Андреа Бочелли выступят на коронации Карла III

Page Six: Кэти Перри, Андреа Бочелли и Лайонел Ричи выступят на коронации Карла III

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американские исполнители Кэти Перри и Лайонел Ричи, а также итальянский певец Андреа Бочелли согласились выступить на предстоящем концерте в честь коронации британского монарха Карла III. Об этом сообщает Page Six.

Мероприятие состоится в воскресенье, 7 мая, через день после того, как 74-летний монарх и его супруга Камилла будут коронованы. Отмечается, что артисты являются одними из самых ярких звезд в списке.

Перри является послом British Asian Trust с 2020 года. Некоммерческая организация была основана Карлом III для борьбы с бедностью в Южной Азии.

Ранее стало известно, что Карл III увеличил свое состояние и стал почти в два раза богаче покойной британской королевы Елизаветы II.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

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Варвара Кошечкина
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