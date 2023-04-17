Президент «Барселоны» намекнул на возвращение Месси

Президент «Барселоны» утвердительно ответил фанату на вопрос о возвращении Лионеля Месси

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта намекнул на возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в команду. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

По информации источника, Лапорта провел встречу с фанатами. На ней один из болельщиков спросил о возможном трансфере футболиста. Отмечается, что президент каталонцев ответил утвердительно.

13 апреля Catalunya Radio сообщило, что Месси намерен вернуться в «Барселону» и общается на эту тему с главным тренером команды Хави. Днем позднее журналист Фабрицио Романо заявил, в мае 2023 года станет понятно, не нарушит ли каталонский клуб финансовый фейр-плей в случае подписания Месси. Этот период станет решающим в процессе переговоров с форвардом.

В данный момент Месси выступает за французский ПСЖ. Его контракт с командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.