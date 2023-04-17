Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Фиорентина
Сегодня
21:45 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|30-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания - Примера|29-й тур
Ак Барс
19 апреля
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 2-й матч
12:14, 17 апреля 2023Спорт

Президент «Барселоны» намекнул на возвращение Месси

Президент «Барселоны» утвердительно ответил фанату на вопрос о возвращении Лионеля Месси

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта намекнул на возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в команду. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

По информации источника, Лапорта провел встречу с фанатами. На ней один из болельщиков спросил о возможном трансфере футболиста. Отмечается, что президент каталонцев ответил утвердительно.

13 апреля Catalunya Radio сообщило, что Месси намерен вернуться в «Барселону» и общается на эту тему с главным тренером команды Хави. Днем позднее журналист Фабрицио Романо заявил, в мае 2023 года станет понятно, не нарушит ли каталонский клуб финансовый фейр-плей в случае подписания Месси. Этот период станет решающим в процессе переговоров с форвардом.

В данный момент Месси выступает за французский ПСЖ. Его контракт с командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Посла США пригласили в Госдуму для пояснений о биолабораториях
Годами лгавшим мужьям о желании иметь детей женщинам дали совет
Зверев объяснил обвинения в нечестной игре в адрес Медведева
Волочкова ответила на вопрос о переезде дочери
Россияне оценили новый образ певицы Валерии
Москалькова рассказала о демобилизации сотен резервистов
В Европе и Азии оказалось слишком много газа
В российском городе мужчина покусал людей из-за взглядов на мироустройство
В США испугались атак китайских хакеров из-за Тайваня
ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты главаря ИГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.