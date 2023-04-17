Адвокаты будут добиваться освобождения Кара-Мурзы по состоянию здоровья

Адвокаты будут добиваться освобождения Кара-Мурзы из колонии из-за диагноза полинейропатия

Защита Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), осужденного на 25 лет за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы (ВС) России, будет добиваться его освобождения из колонии по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат фигуранта Мария Эсмонт уточнила, что во время нахождения в СИЗО у Кара-Мурзы обострились последствия отравлений, которые он перенес в 2015 и 2017 годах. «Его вывозили для лечения в гражданскую больницу. Там ему поставили диагноз "полинейропатия". Это заболевание, которое, согласно постановлению правительства, препятствует отбытию наказания», — добавила Эсмонт.

По ее словам, условия содержания в СИЗО, где сейчас находится оппозиционер, относительно нормальные, сотрудники относятся к нему уважительно.

Процесс над Кара-Мурзой начался в марте и проходил в закрытом режиме из-за засекреченных материалов уголовного дела. 17 апреля Мосгорсуд вынес приговор.

Следствие считает, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги обвиняемый получал 30 тысяч долларов в месяц.

Кара-Мурза был арестован весной 2022 года. Своей вины он не признает.