Захарова оценила передачу Чехией марокканских танков Украине

Захарова: Москва считает передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим случаем

Передача Украине марокканских танков, которые до этого находились в Чехии на модернизации и ремонте, является вопиющим случаем. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила подобное действие со стороны Праги, совершенного при поддержке западных государств.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», — говорится в тексте сообщения.

В январе стало известно, что Марокко передало Киеву танки Т-72Б. Первая партия примерно из 20 танков была отправлена в Чехию на модернизацию, а уже оттуда будет передана в Вооруженные силы Украины.

Всего в марокканской армии числится 148 танков Т-72, ​​136 — Т-72Б и 12 — Т-72БК. Эти подержанные машины были приобретены у Белоруссии двумя партиями в 1999 и 2000 годах. Предполагалось, что размещенная на севере страны «русская» бригада будет противостоять алжирским бронетанковым дивизиям.

