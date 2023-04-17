Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 17 апреля 2023Мир

Захарова оценила передачу Чехией марокканских танков Украине

Захарова: Москва считает передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим случаем

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Передача Украине марокканских танков, которые до этого находились в Чехии на модернизации и ремонте, является вопиющим случаем. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила подобное действие со стороны Праги, совершенного при поддержке западных государств.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», — говорится в тексте сообщения.

В январе стало известно, что Марокко передало Киеву танки Т-72Б. Первая партия примерно из 20 танков была отправлена в Чехию на модернизацию, а уже оттуда будет передана в Вооруженные силы Украины.

Всего в марокканской армии числится 148 танков Т-72, ​​136 — Т-72Б и 12 — Т-72БК. Эти подержанные машины были приобретены у Белоруссии двумя партиями в 1999 и 2000 годах. Предполагалось, что размещенная на севере страны «русская» бригада будет противостоять алжирским бронетанковым дивизиям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Военком Москвы назвал срок начала тестовой рассылки повесток через «Госуслуги»
Российским льготникам предложили выдавать деньги вместо земель
Сергей Шнуров прокомментировал творчество SHAMAN фразой «не мое кино»
Российские подростки пытались изнасиловать мальчика палкой и бросили его в яму
Захарова прокомментировала активность Запада из-за суда над Кара-Мурзой
Посол США посетила обвиненного Россией в шпионаже журналиста в СИЗО
Словакия запретит импорт ряда продуктов с Украины
В российском городе слепой мужчина зарезал нейрохирурга
Названы самые дорогие российские футболисты
Арми Хаммер попал под следствие после обвинений в изнасиловании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.