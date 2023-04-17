США потратят 20 миллионов на усиление контроля за использованием Киевом помощи

США потратят 20 миллионов на усиление контроля за использованием выделяемых Киеву средств

США планируют потратить 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием выделяемой Киеву финансовой помощи, об этом сообщило американское Агентство по международному развитию (USAID). Как подчеркнули эксперты, эти средства позволят «укрепить ответственность правительства Украины» при использовании помощи.

«Правительство США выделяет дополнительно 20 миллионов долларов на усиление надзора и прозрачности за прямой бюджетной поддержкой», — сказано в заявлении ведомства.

Как подчеркивается, данные средства позволят «укрепить ответственность правительства Украины» при использовании помощи, получаемой от Штатов.

15 апреля сообщалось, что США планируют направить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Вашингтон намерен оказать помощь через механизмы Всемирного банка, сообщил Госдеп.

В Вашингтоне заявили, что средства, «наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций», позволят властям Украины предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам».

При этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что США могут отказаться от поддержки Украины в случае финансового кризиса. По словам американского военного, подобное развитие событий можно ожидать в следующие полгода из-за экономического спада.