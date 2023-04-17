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23:35, 17 апреля 2023Мир

США потратят 20 миллионов на усиление контроля за использованием Киевом помощи

США потратят 20 миллионов на усиление контроля за использованием выделяемых Киеву средств

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США планируют потратить 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием выделяемой Киеву финансовой помощи, об этом сообщило американское Агентство по международному развитию (USAID). Как подчеркнули эксперты, эти средства позволят «укрепить ответственность правительства Украины» при использовании помощи.

«Правительство США выделяет дополнительно 20 миллионов долларов на усиление надзора и прозрачности за прямой бюджетной поддержкой», — сказано в заявлении ведомства.

Как подчеркивается, данные средства позволят «укрепить ответственность правительства Украины» при использовании помощи, получаемой от Штатов.

15 апреля сообщалось, что США планируют направить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Вашингтон намерен оказать помощь через механизмы Всемирного банка, сообщил Госдеп.

В Вашингтоне заявили, что средства, «наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций», позволят властям Украины предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам».

При этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что США могут отказаться от поддержки Украины в случае финансового кризиса. По словам американского военного, подобное развитие событий можно ожидать в следующие полгода из-за экономического спада.

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Марина Совина
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