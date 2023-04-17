Российское приграничное село подверглось обстрелу ВСУ

Губернатор Гладков заявил, что белгородское село Муром подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Село Муром Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки оказался полностью разрушен частный жилой дом. Среди мирного населения никто не пострадал, пояснил Гладков.

«Также различные повреждения выявлены еще в трех частных домовладениях, подомовой обход продолжается», — написал он.

Гладков также подчеркнул, что сейчас решает вопрос с временным размещением семьи, чей дом был разрушен, в безопасное место.