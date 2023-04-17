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16:07, 17 апреля 2023Россия

Российское приграничное село подверглось обстрелу ВСУ

Губернатор Гладков заявил, что белгородское село Муром подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Село Муром Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки оказался полностью разрушен частный жилой дом. Среди мирного населения никто не пострадал, пояснил Гладков.

«Также различные повреждения выявлены еще в трех частных домовладениях, подомовой обход продолжается», — написал он.

Гладков также подчеркнул, что сейчас решает вопрос с временным размещением семьи, чей дом был разрушен, в безопасное место.

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Анна Щербакова
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