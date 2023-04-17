В Москве объяснили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Посол Сентюрин заявил, что безответственные решения загоняют мировую энергетику в кризис

Мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений, что рискует перерасти в кризис. Об этом предупредил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин, передает РИА Новости.

Дипломат указал, что в прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики, перейдя на антирыночные механизмы и язык ультиматумов. В результате «текущее состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное с риском перерастания в кризисное».

Он объяснил, что решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти призвано стабилизировать ситуацию. По его словам, это вынужденные меры, направленные на балансировку спроса и предложения.