Тренер «Химок» ответил на критику Карпина за слова в адрес игрока «Ростова»

Тренер «Химок» поздравил Карпина с Пасхой в ответ на критику за слова об игроке «Ростова»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил наставнику «Ростова» Валерию Карпину, который ранее раскритиковал его за слова в адрес форварда желто-синих Николая Комличенко. Специалист высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Талалаев поздравил подписчиков и Карпина с Пасхой. «Всем здоровья, мира, благополучия и добра! С праздником! P. S. И Валере тоже», — отметил тренер.

15 апреля Талалаев, объясняя свою красную карточку в матче с «Крыльями Советов» за брошенную на поле бутылку, сказал: «Мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо». Карпин днем позже раскритиковал тренера. «Пусть говорит о своих игроках, а о футболистах "Ростова" вообще забудет и рот не открывает», — заявил он.

Талалаев возглавил «Химки» 11 апреля, команда после 23 туров находится на предпоследнем месте в таблице чемпионата России. Карпин работает в «Ростове» с 2017 года, в нынешнем сезоне его клуб идет на втором месте.