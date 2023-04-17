Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины

Замминистра обороны США Каль пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины

США продолжат делать все необходимое ради поддержания работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким обещанием выступил замминистра обороны США Колин Каль, трансляция его выступления доступна на сайте Foreign Policy.

«Мы делаем все необходимое как для того, чтобы обеспечить работу советского наследия систем противовоздушной обороны, так и для того, чтобы западные системы, прибывающие на Украину, могли оставаться в бою», — заявил представитель Пентагона.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не боится остаться без средств ПВО. «У нас намного больше логистических решений, чем всего четыре месяца назад», — сообщил Подоляк. Он добавил, что власти Украины работают с западными странами над созданием централизованного механизма обеспечения ПВО.

Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что на Украине функционирует пять зон ПВО. Такая многоэшелонированная система затрудняет попадание российских крылатых ракет по целям на всей территории страны.