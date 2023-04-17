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13:53, 17 апреля 2023Наука и техника

Российские ракетоносцы нанесут условные авиаудары в Тихом океане

Шойгу: ракетоносцы ТОФ нанесут условные авиаудары в Тихом океане во время проверки

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Стратегические ракетоносцы нанесут условные авиаудары по корабельным группировкам противника в Тихом океане во время внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, с 18 апреля начинается завершающий этап внезапной проверки флота.

«Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — сказал он.

Министр добавил, что после завершения проверки силы Тихоокеанского флота вернутся в пункты базирования.

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Ранее Минобороны России сообщило о переброске бомбардировщиков Ту-22М3 и ракетоносцев Ту-95МС на оперативные аэродромы в рамках проведения проверки боевой готовности ТОФ.

В марте стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили полет над нейтральными водами акватории Японского моря.

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Даниил Иринин
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